Colisão entre embarcação de pilotos e de recreio provoca naufrágio no Rio Sado 

Uma colisão entre uma embarcação de pilotos do porto de Setúbal e uma embarcação de recreio no Rio Sado, em Setúbal, na noite desta quinta feira, provocou o naufrágio da embarcação de recreio que seguia com um tripulante a bordo. O tripulante, com 77 anos, foi resgatado e assistido pelo INEM, mas sem necessidade de assistência hospitalar.

A colisão deu-se perto das 21 horas junto à doca do Clube Naval de Setúbal. O tripulante da embarcação de recreio, um homem de 77 anos, caiu à água, tendo sido prontamente resgatado e transportado pela embarcação de pilotos para o cais dos pilotos do porto de Setúbal. Ao local acorreram elementos da Polícia Marítima de Setúbal.

A embarcação de recreio acabou por afundar no rio, não tendo sido detetado nenhum foco de poluição na água. O comando-local da Polícia Marítima de Setúbal tomou conta da ocorrência e elaborou expediente administrativo que originará um processo de averiguações por sinistro marítimo.