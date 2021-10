Dezenas de pessoas protestaram por melhores condições no Hospital de Setúbal

Rogério Matos Hoje às 20:28 Facebook

Cerca de 50 pessoas, entre utentes e profissionais do Hospital de Setúbal, manifestaram-se este sábado contra as indignas condições de trabalho nesta unidade hospital e que levaram já ao pedido de demissão de 87 profissionais com cargos de chefia.

Alexandre Correia, organizador desta concentração através das redes sociais disse está na altura de mudar e pediu mais investimento. "Todos os setubalenses conhecem as condições indignas do Hospital, onde nem há uma bata para dar a um idoso que entra desnudo", lamentou durante a manifestação.

Carlos Matos, um dos médicos demissionários enquanto diretor do serviço de estomatologia, esteve junto dos utentes no protesto e ao JN admitiu que o hospital corre o risco de deixar de ser atrativo para a nova geração de médicos. "Mais que a questão salarial, os novos médicos querem trabalhar num sítio onde possam crescer enquanto profissionais, mas não veem isso em Setúbal porque não há investimento em equipamentos inovadores".

O protesto teve menos adesão que a do último dia 12 e contou novamente com a presença do diretor clínico demissionário. Ao JN, Nuno Fachada tranquilizou os utentes do hospital. "Os médicos continuam a exercer todos os deveres e esta demissão é uma posição em defesa de quem procura o hospital", afirmou.