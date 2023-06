Dois mortos em acidente entre carro e duas motas na Serra da Arrábida

Duas pessoas morreram, este domingo à tarde, na sequência de uma colisão frontal entre um automóvel e dois motociclos, na Serra da Arrábida, em Setúbal.

As duas vítimas mortais são a condutora do carro, uma mulher de 31 anos, e um motociclista, que chocou frontalmente com a viatura.

O acidente aconteceu pelas 13 horas, na Estrada Nacional (EN) 379-1, a estrada panorâmica da Serra, perto do Convento da Arrábida e numa zona de curva e contracurva junto a um miradouro no Alto do Picoto. Causou ainda quatro feridos, três dos quais graves, confirmou, ao JN, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal.

PUB

Os três feridos que ficaram em estado grave, transferidos para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, são um homem de 30 anos que seguia no automóvel e dois motociclistas de 22 anos, homem e mulher, que seguiam na segunda mota envolvida no acidente. O ferido ligeiro, um menino de dois anos que seguia no carro, seguiu para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

As circunstâncias do acidente estão a ser apuradas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR. Sabe-se que a viatura ligeira seguia no sentido Azeitão-Setúbal e as duas motas no sentido contrário. Pelas 15 horas, a EN 379-1 permanecia cortada ao trânsito, nos dois sentidos.

Nas operações de socorro, participaram 21 operacionais, apoiados por dez veículos, dos Bombeiros Voluntários de Setúbal, da Cruz Vermelha Portuguesa, do INEM e da GNR. A Cruz Vermelha de Setúbal vai proceder à remoção dos cadáveres para o Instituto de Medicina Legal (IML), onde serão sujeitos a autópsia.