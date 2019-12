Dragagens no Sado já arrancaram com areias a serem colocadas no porto de Setúbal

Rogério Matos Hoje às 14:11 Facebook

As dragagens no Rio Sado começaram esta noite de quinta-feira e vão continuar 24 sobre 24 horas. As areias estão numa primeira fase a ser colocadas junto ao terminal "Roll on-Roll off" da Autoeuropa, no cais do Porto de Setúbal. Depois, é previsível que sigam para as praias da Arrábida.

De acordo com o Capitão do Porto de Setúbal, sem que ainda haja acordo entre Porto de Setúbal e pescadores sobre o local da deposição dos dragados na zona da Restinga, sensível para a atividade piscatória, é previsível que as areias sigam "para a praia da Albarquel e para a Comenda".

A Restinga, perto de Tróia, é tida pelos pescadores como a maternidade de espécies como o choco, linguado, raia, polvo, pregado, salmonete, sardinha e cavala, tornando-se assim o sustento da pesca.

Na passada quarta-feira, em reunião pública de câmara em Setúbal, Manuel Pisco, vice-presidente da autarquia liderada pela CDU, anunicou a existência de um acordo entre a comunidade piscatória e o Porto de Setúbal para a colocação de areia na Restinga.

As cooperativas Sesibal e Bivalmar e a associação Setúbal Pesca, que compõem a comunidade piscatória dizem que não há nenhum acordo, conforme o JN noticia na edição desta sexta-feira.

A informação avançada por Manuel Pisco foi, de acordo com fonte oficial da autarquia, prestada ao executivo CDU pelo Porto de Setúbal e referia a deposição de 20% do volume inicialmente previsto na Restinga e outros 80% no canhão de Setúbal, afastado da costa.

Os trabalhos arrancaram na noite de quinta-feira, pelas 21 horas, pouco depois do levantamento da suspensão provisória decretada pelo Tribunal Fiscal de Almada no âmbito da providência cautelar interposta pelo movimento cívico SOS Sado.