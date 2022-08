Enfermeira de Setúbal vence concurso de fotografia com nascimento de bebé

Joana Gomes, enfermeira obstetra do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar de Setúbal venceu o concurso de fotografia 2022 promovido pela Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros.

A fotografia intitulada "Mãos que ajudam a nascer" ilustra o momento do nascimento de um bebé no Hospital de Setúbal e mostra, de acordo com a descrição da mesma "a tranquilidade do nascimento e a vitalidade dos primeiros segundos neste mundo".

O parto por cesariana foi conduzido por uma equipa multidisciplinar deste hospital.

A entrega dos prémios está agendada para os dias 7 e 8 de dezembro, em Santarém, durante o Congresso dos Enfermeiros da Secção Regional do Sul. Esta iniciativa tem como objetivo partilhar a expressão artística cultivada pelos especialistas na arte de cuidar, devendo a imagem refletir, segundo os mesmos "a Valorização, a Gratidão, o Cuidar, o Empenho, a Responsabilidade, a Inovação, a Verdade, a Colaboração e o Afeto".