Esfaqueou homem que procurava bens roubados de amigo em Setúbal

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve um homem, de 29 anos, que era procurado desde dezembro por esfaquear quase até à morte um jovem de 25 anos. Foi presente a tribunal e colocado em prisão preventiva.

O caso deu-se na madrugada do dia 11 de dezembro. O suspeito, sabendo que a vítima tentava reaver alguns artigos e valores que, horas antes, tinham sido roubados a um amigo, avistou-o e partiu para a agressão.

O homem perseguiu a vítima e quando a alcançou desferiu-lhe um golpe na zona dorsal esquerda e outro no pescoço, que provocaram uma hemorragia grande. O suspeito colocou-se em fuga.

A vítima foi assistida no hospital e sobreviveu. A Polícia Judiciária conseguiu agora localizar o suspeito fugido há quase quatro meses e deteve-o. Trata-se de um indivíduo violento e com antecedentes criminais ligados à prática de crimes contra o património, contra as pessoas e de tráfico de estupefacientes. No dia do ataque, o agressor encontrava-se condenado a várias penas de prisão suspensas pelo tribunal.

O suspeito está indiciado da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada. Presente a primeiro interrogatório judicial foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.