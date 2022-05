Filha não se conforma com desaparecimento de idoso há três anos em Azeitão

João Marinho não é visto desde 9 de junho de 2019. Família frustrada com falta de pistas diz que não perdeu a esperança.

João Marinho desapareceu há quase três anos em Azeitão, Setúbal, e até hoje não há pistas sobre o seu paradeiro nem sobre o que aconteceu. A filha, Sara Marinho, não se conforma e confessa-se frustrada com a total ausência de pistas, mas guarda esperança relativamente a uma informação que possa levar ao desvendar do mistério. "A esperança existe, mas vai esmorecendo e eu e a minha mãe só gostávamos de saber o que aconteceu", diz, acrescentado que "não saber o que aconteceu corrói".

João Marinho, então com 73 anos, desapareceu na manhã de 9 de junho de 2019, quando saiu de casa em Azeitão para uma habitual caminhada antes do almoço. O administrativo reformado levou consigo cartão de cidadão, cartão bancário e Lisboa Viva, mas não o telemóvel. Parou na casa do seu primo e foi com a mulher deste que falou antes de desaparecer e nunca mais ser visto. Perguntou-lhe onde estava o primo e esta indicou que já tinha saído, apontando o caminho.

Sara Marinho começou a procurar pelo seu pai pelas 12 horas quando já se aproximava a hora de almoço. Foi ao posto da GNR para perceber se tinha sido vítima de atropelamento, mas não havia indicações de tal. Também foi ao hospital, mas não havia sinal.

Buscas sem resultado

O desaparecimento foi só participado mais tarde, na esperança de João Marinho vir a aparecer e por indicação no posto da GNR. Sara realizou buscas em Azeitão na companhia de familiares e amigos durante vários dias, mas sem resultado. "Fiz tudo o que pude para o encontrar, mas não houve qualquer pista, é muito frustrante", diz a filha.

O caso passou depois para a Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal. No terreno, a GNR de Azeitão realizou buscas na zona envolvente ao desaparecimento e fez um levantamento de poços conhecidos e desconhecidos, mas nenhuma pista deu resultado. A PJ falou com a família do idoso, analisou os avistamentos um pouco por todo o país, mas também sem resultados.

Um ano depois e sem pistas, o Ministério Público arquivou o caso. A partir deste momento, a fotografia do idoso foi colocada na página online dos desaparecidos da PJ, que analisa pistas que cheguem.