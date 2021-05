Fisioterapia pelo Teams ajuda a superar sequelas

Rogério Matos Hoje às 10:47 Facebook

Seis estudantes finalistas estão desde março a tratar à distância doentes recuperados de covid com complicações respiratórias.

Estudantes do curso de fisioterapia do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) estão a tratar à distância doentes que ficaram com sequelas respiratórias da covid-19 e não encontram resposta para o acompanhamento após alta hospitalar.

As sessões de reabilitação respiratória são gratuitas e levadas a cabo, desde março, por seis estudantes finalistas que realizam assim o seu estágio. Os doentes são 25 e há lugar para mais 15. A inscrição pode ser feita através do website da Inspiro, associação que com o IPS promove as sessões.