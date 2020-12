Funcionário do Vitória de Setúbal morre após queda em pavilhão

JN/Agências Hoje às 00:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Um funcionário da manutenção do Vitória de Setúbal faleceu, esta quinta-feira, aos 44 anos, na sequência de uma queda no pavilhão Antoine Velge, quando utilizava uma escada elevatória para realizar uma reparação no teto do recinto.

Após o acidente de trabalho, Paulo Neves Correia foi assistido por uma equipa do INEM que o transportou ao Hospital de São Bernardo, onde acabou por não resistir aos ferimentos sofridos.

Além de funcionário da manutenção, Paulo Neves Correia tinha há poucos meses assumido funções como roupeiro da equipa de andebol.