Homem morre em acidente de trabalho com empilhador em Setúbal

Um homem com cerca de 50 anos faleceu esta tarde de ​​​​​​​terça-feira vítima de acidente com um empilhador na Exporsado, unidade de produção e comercialização de ostras em Setúbal.

O alerta foi dado às 13.43 horas e ao local, no Parque Empresarial do Sado Internacional, acorreram os bombeiros sapadores de Setúbal, INEM e GNR.

Ao que foi possível apurar, a vítima estaria a conduzir o empilhador quando este caiu de um piso elevado. O trabalhador acabou por ficar por debaixo da máquina e teve morte imediata.

De acordo com fonte da proteção civil, o óbito foi declarado o local e o corpo foi transportado para a morgue do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, por uma ambulância da Cruz Vermelha. Os contornos do acidente vão ser investigados pela Autoridade para as Condições de Trabalho, por se tratar de um acidente de trabalho.