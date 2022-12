Hospitais de Setúbal, Almada e Barreiro partilham recursos para urgências de Obstetrícia

JN/Agências Hoje às 16:42 Facebook

Os hospitais de Setúbal, Almada e Barreiro vão partilhar recursos para garantir o funcionamento de pelo menos dois serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia durante o Natal e o Ano Novo, segundo decisão da direção executiva do SNS.

De acordo com uma deliberação assinada na segunda-feira pelo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, a que a Lusa teve hoje acesso, o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, o Hospital Garcia de Orta e o Centro Hospitalar de Setúbal cooperam e partilham recursos no sentido de garantir o acesso pelo menos a dois Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia na área de influência dessas unidades hospitalares, em todas as circunstâncias, nomeadamente durante as épocas festivas do Natal e do Ano Novo.

Ao abrigo da deliberação, as três instituições mobilizam recursos no sentido de assegurar a operação em pleno dos Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e respetivo Bloco de Partos do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo e do Hospital Garcia de Orta entre sexta-feira (dia 23) e segunda-feira (dia 26).

O Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar de Setúbal assume o nível 1 do Plano de Contingência definido pela Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos entre as 08:00 e as 20:00 de sexta-feira e o nível 3 entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de segunda-feira.

Os Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo e do Hospital Garcia de Orta funcionarão de forma normal no fim de semana de 23 a 26 de dezembro de 2022.

No período entre 30 de dezembro e 02 de janeiro, as três instituições mobilizam recursos no sentido de assegurar a operação em pleno dos Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta e do Centro Hospitalar de Setúbal.

Nesse contexto, segundo a deliberação, o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo assume o nível 1 do Plano de Contingência definido pela Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos entre as 08:00 e as 20:00 do dia 30 de dezembro de 2022 e o nível 3 entre as 20:00 do dia 30 de dezembro de 2022 e as 08:00 do dia 02 de janeiro de 2023.

Já os serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta e do Centro Hospitalar de Setúbal, funcionarão de forma normal no fim de semana de 30 de dezembro de 2022 a 02 de janeiro de 2023.

O plano define ainda que o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, o Hospital Garcia de Orta e o Centro Hospitalar de Setúbal cooperam e partilham recursos no sentido de garantir o funcionamento rotativo dos respetivos Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia durante o primeiro trimestre de 2023 com um modelo de funcionamento já definido.

Durante os fins de semana, o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta funcionará de forma normal, enquanto os ServiçoS de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo alternam o acesso com o Serviço de Urgência Externa de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar de Setúbal.

Os resultados deste plano estratégico serão avaliados mensalmente pelO diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, de forma a definir a atuação nos restantes trimestres de 2023.

Na deliberação é referido que os conselhos de administração das três unidades foram ouvidos no âmbito do plano que será agora implementado.