Hospitais de Setúbal e Barreiro recusam ambulâncias por sobrelotação das Urgências

A sobrelotação das urgências dos hospitais de Setúbal e do Barreiro leva a que durante toda a tarde desta segunda-feira, os doentes transportados em ambulâncias sejam encaminhados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada. Ao que foi possível apurar junto de corpos de bombeiros da região de Setúbal, já há casos de transportes de utentes para hospitais em Lisboa.

No Hospital de São Bernardo, em Setúbal, a medida foi tomada às 19.30 horas de domingo. Esta segunda-feira, às 13 horas, foi a vez do Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, decidir recusar a admissão de doentes em ambulâncias. O JN apurou ainda que as duas unidades hospitalares vão reavaliar a medida durante o fim da tarde e início da noite desta segunda-feira.

Em causa está um grande número de casos de doentes com sintomas gripais. A admissão de utentes é ponderada caso a caso, sendo que aqueles que inspiram maiores cuidados, como vítimas de acidentes de viação, são recebidos e atendidos nestes hospitais.