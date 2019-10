Hospital de Setúbal recusa ambulâncias por sobrelotação da Urgência

Rogério Matos Hoje às 14:10 Facebook

A sobrelotação da Urgência do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, leva a que, desde as 13 horas desta segunda-feira, os doentes transportados em ambulâncias sejam encaminhados para outros hospitais da região.

A medida tomada pela direção vai prolongar-se até às 17 horas, altura em que os serviços farão nova avaliação da capacidade de atendimento de doentes nas urgências, apurou o JN junto de fonte oficial do Hospital.

A mesma fonte garante que, dependendo da gravidade do estado de saúde do utente, pode ou não ser admitido neste serviço de urgência. No domingo, a mesma medida foi tomada a partir das 12 horas e prolongou-se até às 16.30 horas.