Hospital de Setúbal está a recusar ambulâncias por sobrelotação da Urgência

Rogério Matos Hoje às 22:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A sobrelotação da Urgência do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, leva a que desde as 15 horas desta quinta feira os doentes transportados em ambulâncias sejam encaminhados para outros hospitais da região. Apenas os casos considerados mais urgentes são admitidos no hospital setubalense.

Ao que foi possível apurar junto da Proteção Civil distrital, os corpos de bombeiros na área de referência deste hospital, Setúbal, Sesimbra e Palmela, estão a comunicar com os Centros de Orientação de Doentes Urgentes do INEM (CODU) no sentido de perceber para que hospitais devem encaminhar os doentes.

As alternativas são os hospitais de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e Garcia de Orta, em Almada.

O JN tentou obter junto do Centro Hospitalar de Setúbal explicações sobre o que causou a sobrelotação da urgência e até quando esta medida estará em vigor, mas não obteve resposta até ao momento.