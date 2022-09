Hospital de Setúbal teve apagão elétrico durante a tarde

O Hospital de Setúbal teve um apagão elétrico durante o início da tarde desta sexta-feira. De acordo com fonte oficial do hospital, não houve qualquer serviço comprometido e a situação resolveu-se num curto espaço de tempo.

"Em serviços onde é necessário o fornecimento contínuo de eletricidade, existem UPS e geradores elétricos que garantem a energia", explicou fonte oficial do hospital.

Na urgência, durante as admissões, o protocolo em vigor obrigou a que o trabalho fosse adaptado. "Os procedimentos para a falha de energia foram cumpridos e, no Serviço de Urgência, as admissões foram realizadas em papel durante a falha de energia", adiantou a mesma fonte.

PUB

Esta não é a primeira vez, num curto espaço de tempo, em que se registou uma falha de energia neste hospital. Na última vez, porém, o apagão não se cingiu apenas ao Hospital de Setúbal, mas também às redondezas.

Até ao momento, não foi possível obter pela EDP as razões para este apagão.