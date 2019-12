Hospital de Setúbal volta a receber ambulâncias desde a meia noite

Hoje às 17:36 Facebook

A sobrelotação da Urgência do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, levou a que desde as 15 horas desta quinta-feira os doentes transportados em ambulâncias fossem encaminhados para outros hospitais da região de Setúbal.

A interdição foi levantada à meia-noite desta sexta feira, apurou o JN junto das corporações de bombeiros de Pinhal Novo e Palmela. Durante a interdição, na receção de doentes em ambulâncias, em que apenas os casos considerados mais urgentes eram admitidos no hospital, os corpos de bombeiros na área de referência deste hospital, Setúbal, Sesimbra e Palmela, comunicaram com o CODU no sentido de perceber para que hospitais devem encaminhar os doentes. As alternativas foram os hospitais de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e Garcia de Orta, em Almada.