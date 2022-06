Incêndio deflagra na Arrábida perto de Setúbal

Um incêndio deflagrou esta tarde no Parque Natural da Arrábida, em Setúbal, numa zona perto de habitações no Bairro do Viso. O alerta foi dado às 18 horas e às 20.10 horas estava dominado, informou fonte da proteção civil.

No combate às chamas estiveram envolvidos 62 operacionais com 16 viaturas dos bombeiros. Esteve também envolvido um meio aéreo.

De acordo com a mesma fonte da proteção civil, não há danos a registar nem houve necessidade de proceder às evacuações. A maior dificuldade que os bombeiros encontraram foi o acesso ao local onde deflagraram as chamas.