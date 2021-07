Três helicópteros combatem fogo na Serra da Arrábida junto à praia

Rogério Matos Hoje às 16:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio deflagrou, esta quarta-feira, numa zona de mato na Serra da Arrábida, junto à praia da Albarquel, em Setúbal.

Mais de 50 bombeiros, apoiados por três helicópteros, estavam às 16.10 horas a combater as chamas.

Fonte da Proteção Civil avançou ao JN que não são conhecidos danos nem houve necessidade de evacuação da praia até às 16.10 horas.

O alerta para as chamas foi dado às 15.16 horas e para o local foram acionados meios de várias corporações do distrito de Setúbal, com 12 viaturas, 50 operacionais e três helicópteros.