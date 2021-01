Incêndio destrói quatro viaturas e danifica agência funerária em Setúbal

Rogério Matos Hoje às 14:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio em ecopontos em Setúbal durante a madrugada deste sábado alastrou-se a quatro viaturas estacionadas na Rua António José Batista e a uma agência funerária.

As viaturas ficaram completamente destruídas e os vidros da agência partiram-se por causa do calor. A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o caso, que aparenta ter contornos de vandalismo.

Os Bombeiros Sapadores de Setúbal foram alertados, pela 1 hora da madrugada, para incêndios em ecopontos que deflagravam em três pontos da cidade de Setúbal, perto uns dos outros. Primeiro na Rua Almeida Garret, depois na Avenida Bento Gonçalves e ainda na Rua António José Batista, perto do Hospital de Setúbal.

Nos primeiros dois locais, as chamas consumiram apenas os ecopontos, mas o caso mais grave deu-se no terceiro local. As chamas alastraram-se do ecoponto a carros estacionados, que ficaram completamente destruídos.

As viaturas estavam estacionadas junto à agência funerária Armindo e a força das chamas fez com que as vitrinas se partissem. Houve ainda danos a registar em janelas de habitações por cima da agência funerária.

Os bombeiros extinguiram os incêndios e tiveram de proceder à ventilação do prédio atingido pelas chamas, embora sem necessidade de evacuação. "Apenas uma moradora, idosa, teve que ser retirada de casa pelo próprio filho devido a stress", avançou ao JN o comandante da corporação, Paulo Lamego.

As autoridades acorreram ao local, mas não são conhecidas detenções. A Polícia Judiciária de Setúbal vai investigar o caso que, pelas ocorrências simultâneas, aparenta ter na génese vandalismo por um ou mais suspeitos.