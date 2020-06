Incêndio em enxofre provoca dois feridos graves em Setúbal

Rogério Matos Hoje às 10:53 Facebook

Um incêndio em enxofre na unidade fabril Ascenza Agro, anteriormente conhecida por Sapec Agro, provocou na madrugada deste domingo ferimentos graves em dois trabalhadores na zona industrial da Mitrena, em Setúbal.

O alerta foi dado às 2.50 horas, Pouco menos de uma hora volvida, o incêndio estava dado como extinto.

Os feridos foram transportados para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Setúbal, no teatro de operações estiveram envolvidos dez veículos e 26 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Setúbal, Cruz Vermelha e GNR.

A Autoridade para as Condições de Trabalho vai investigar as causas do incêndio.