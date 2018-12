Bombeiros de Setúbal aderem "em força" a protesto da Liga

Rogério Matos Hoje às 15:20, atualizado às 15:55 Facebook

Os bombeiros do distrito de Setúbal aderiram "em força" à suspensão do envio de informação operacional ao Comando Distrital de Operações de Socorro.

João Ludovico, presidente da Federação de Bombeiros do distrito de Setúbal, aponta para uma adesão de 76% das corporações no distrito ao protesto. "Apenas quatro das 25 corporações do distrito não aderiram, mas é esperado que esse número diminua durante o dia de hoje", indicou ao JN.

Em nota informativa publicada esta segunda-feira, a Federação garantiu que o socorro à população não está em causa. "A segurança das populações continuará a ser assegurada com os mesmos níveis de prontidão e socorro, articulando-se agora os corpos de bombeiros entre si, como sempre o fizeram".

A Federação vai reunir esta noite de segunda-feira no quartel dos bombeiros de Grândola, a partir das 21 horas, com o objetivo de fazer um balanço da atividade operacional desde o início do protesto, bem como definir orientações para a coordenação e articulação dos corpos de bombeiros do distrito de Setúbal. Uma das soluções pode ser a criação de um comando autónomo para fazer a gestão das ocorrências e distribuição dos meios.

O Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Voluntários (LBP) aprovou no sábado "por unanimidade e aclamação de pé" suspender toda a informação operacional aos CDOS a partir das 00.00 horas de domingo.