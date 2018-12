Bombeiros de Setúbal criam comando distrital autónomo

Rogério Matos Hoje às 00:35 Facebook

A Federação dos Bombeiros do Distrito de Setúbal (FBDS) criou, esta terça-feira à noite, um comando autónomo da ANPC com três coordenadores operacionais, distribuídos por três zonas, e um coordenador distrital.

É este o resultado das reuniões que decorriam desde a noite de ontem entre as corporações de bombeiros e a Federação na sequência do protesto promovido pela Liga no passado sábado. Em nota publicada esta segunda feira a FBDS faz ainda um balanço "muito positivo da adesão dos Corpos de Bombeiros à suspensão do envio de informação ao Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal (CDOS), registando-se já uma adesão de 83%".

"Esta adesão", prossegue, "prova assim a justeza da luta que estamos a travar para que o Governo volte à mesa das negociações e aceite as reivindicações dos Bombeiros Portugueses".