Caos na Urgência de Setúbal esgotou oxigénio para idosos

A grande afluência de utentes com idade avançada no Serviço de Urgência do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, muitos transferidos de outras unidades da região sobrelotadas, levou a que a meio da tarde de quinta-feira faltasse oxigénio para administrar aos idosos que permaneciam na Sala Aberta, completamente lotada.

A informação foi prestada ao JN por fonte médica do hospital, que confirmou igualmente um grande número de utentes colocados em macas nos corredores da por falta de camas. Fonte oficial do hospital desmentiu ter faltado oxigénio na Urgência.

A grande afluência de população, maioritariamente idosa, aos serviços de urgência dos três principais hospitais da região - Barreiro, Almada e Setúbal - nos últimos dias levou a que muitas ambulâncias tivessem de ser desviadas para outros hospitais. Ontem à tarde, em Setúbal, as ambulâncias acumulavam-se junto às urgências, aguardando pela libertação de macas. Bombeiros de Amora, de Almada e Alcochete foram desviadas para Setúbal. O Centro Hospitalar de Setúbal chegou a informar o CODU que o Serviço de Urgência se encontrava congestionado. Apesar disso, "a via Verde de AVC e Via Verde Coronária estão a funcionar normalmente", avançou fonte oficial do centro hospitalar.

transferências

No Barreiro, a sobrelotação no Serviço de Observação, que com capacidade para 20 tinha 63 em permanência na noite de quarta para quinta-feira, levou a que os médicos e enfermeiros forçassem a administração a transferir utentes para outras especialidades.

Zoraima Prado, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, conta que "as equipas que entraram ontem ao serviço tomaram posição, desresponsabilizando-se pelos utentes em excesso que permaneciam no espaço, o que levou a que 10 doentes fossem transferidos para outras especialidades".

Fonte oficial do hospital do Barreiro referiu que a Urgência tem estado nos últimos dias com grande afluência devido ao tempo frio, com o consequente aumento de internamentos. "Neste contexto, o centro hospitalar reforçou as suas equipas e pôs em prática as medidas previstas no Plano de Contingência, nomeadamente o reforço da cooperação interespecialidades e inter-hospitalar com vista à prestação dos melhores cuidados de saúde possíveis", afirmou a mesma fonte.

Até ao fecho desta edição, o Hospital Garcia de Orta, em Almada, não esclareceu que medidas foram tomadas para fazer face à sobrelotação das urgências.