Uma viatura ligeira despistou-se esta manhã de segunda-feira na Estrada Nacional 10, junto ao Hospital da Luz Setúbal, e derrubou um poste de eletricidade.

A condutora, com 54 anos, foi assistida no local pelo INEM e transportada para o Hospital de São Bernardo com ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado às 9.52 horas e ao local acorreram também os bombeiros sapadores de Setúbal. O trânsito esteve condicionado em ambos os sentidos durante as operações de socorro.