Carros rebocados na praia de Galapos deixam turistas apeados

Os turistas que se deslocaram esta terça-feira à tarde à Praia de Galapos, na Serra da Arrábida, viram os seus carros rebocados pela GNR por estacionamento indevido na estrada junto à praia.

De acordo com fonte oficial da GNR, duas viaturas foram rebocadas e foram ainda passados cinco autos de contra ordenação.

Paulo Ribeiro, concessionário balnear local, aponta para a insatisfação generalizada pelos clientes que tinha no seu bar, uma vez que não há alternativa de estacionamento e o autocarro que permite o acesso a Galapos funciona apenas no verão.

"Os turistas, muitos estrangeiros, que estavam no bar deixaram a comida nos pratos e correram para os seus carros assim que souberam que estes estavam a ser rebocados e até uma mulher grávida com uma menina de dois anos ficou sem a sua viatura", conta. "Desta forma, sem alternativa de estacionamento, torna-se muito difícil gerir o meu negócio", lamenta o concessionário proprietário do bar Onda Galapos.