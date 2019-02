Choque com viaturas da PSP provoca ferimentos em agente

Rogério Matos Hoje às 09:38 Facebook

Um agente da PSP com 32 anos sofreu ferimentos considerados ligeiros na sequência dum acidente quinta-feira à noite em Setúbal que envolveu três viaturas, duas das quais da PSP.

O alerta foi dado às 23.11 horas para a Avenida General Daniel de Sousa, perto da esquadra de trânsito desta polícia. De acordo com fonte oficial do INEM, a chamada ao 112 indicava quatro feridos, mas no local, três recusaram assistência hospitalar, tendo um sido transportado para o Hospital de São Bernardo.

Os bombeiros de Pinhal Novo foram acionados num primeiro instante com duas viaturas, mas após informação de que se tratava de um ferido, e não quatro, regressaram à corporação ainda antes de chegar ao local do acidente, cujos contornos ainda não foram apurados. De acordo com a mesma fonte, estiveram presentes meios do INEM e da Cruz Vermelha de Setúbal.

As operações demoraram cerca de uma hora, tendo os operacionais desmobilizados às 00.11 horas.