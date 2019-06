Choque entre duas viaturas provoca três feridos em Setúbal

Rogério Matos Hoje às 19:24 Facebook

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras, na Avenida Luísa Todi, em Setúbal, provocou esta madrugada três feridos, dois homens com 25 e 27 anos e uma mulher com 25 anos.

Os feridos circulavam numa das viaturas que, após o choque, embateu contra um poste de iluminação no passeio. De acordo com fonte do INEM, o alerta foi dado às 2.50 horas e ao local acorreram ambulâncias do INEM, bombeiros voluntários de Setúbal e Cruz Vermelha.

Os feridos, considerados leves, foram transportados para o Hospital de São Bernardo.