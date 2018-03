Choque entre embarcações de pesca provoca naufrágio

Rogério Matos Hoje às 15:05 Facebook

A embarcação de pesca profissional "João Nuno", de Setúbal, naufragou esta segunda-feira de madrugada no Parque Marinho Luiz Saldanha, onde a pesca é proibida, após colisão com outra embarcação, também de Setúbal.

O alerta foi dado às 1.30 horas da madrugada desta segunda-feira, tendo o mestre da embarcação naufragada sofrido ferimentos graves. O homem, com 42 anos, residente em Setúbal, foi transportado pela Polícia Marítima de Setúbal até ao cais da cidade, onde uma ambulância o aguardava.

O pescador sofreu politraumatismos, com maior proeminência numa perna e na face, mas nunca perdeu a consciência. Foi depois transferido para o Hospital de São José, em Lisboa. O outro tripulante da embarcação naufragada sofreu ferimentos ligeiros, nomeadamente uma pancada na cabeça no momento do choque.

Aquando da colisão, que está a ser investigada pela Polícia Marítima para apurar se alguma destas embarcações estaria a pescar em local proibido, os dois tripulantes da embarcação "João Nuno" foram resgatados pela outra embarcação envolvida. Esta foi rebocada pela Polícia Marítima e os dois tripulantes já foram interrogados.

A embarcação narfragada será retirada do local pela Polícia Marítima de Setúbal após o mestre da embarcação preparar um plano de reflutuação da mesma, mediante aprovação Capitania do Porto de Setúbal.

O Parque Marinho Luiz Saldanha situa-se na orla marítima da Serra da Arrábida, sendo a pesca proibida para proteger a fauna única ali existente. Um possível derrame de hidrocarbonetos já foi afastado nesta zona protegida pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). Os mergulhadores da Polícia Marítima estiveram junto à embarcação, naufragada a cerca de 15 metros de profundidade e verificaram que o pouco gasóleo marinho existente encontra-se dentro de recipientes, mais conhecidos por "jerrycans".

No local estiveram duas embarcações de Alta Velocidade (EAV) e a Embarcação da Estação Salva-vidas de Sesimbra da Polícia Marítima de Setúbal.