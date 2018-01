Colisão frontal com autocarro mata condutor de ligeiro

Rogério Matos Hoje às 15:25, atualizado às 15:55 Facebook

A colisão frontal entre um autocarro e um veículo ligeiro causou a morte de um homem de 75 anos, condutor da viatura ligeira, onde seguia também uma mulher de 72 anos.

O acidente registou-se domingo, às 18.18 horas, na Estrada Nacional 10, na localidade das Pontes, perto do posto de combustível.

As operações de socorro implicaram a mobilização de 19 elementos, apoiados por oito viaturas dos bombeiros sapadores de Setúbal e voluntários de Águas de Moura, GNR, viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Barreiro e uma ambulância do INEM.

O trânsito esteve cortado em ambos os sentidos enquanto decorriam as operações.