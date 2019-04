Hoje às 13:04, atualizado às 13:39 Facebook

Um corpo foi encontrado esta manhã junto ao Parque da Algodeia em Setúbal.

A Polícia Judiciária de Setúbal já está a realizar perícias para identificar o corpo, que é de um homem, aparentando ter cerca de 50 anos.

O alerta foi dado às 10.28 horas e ao local acorreram os bombeiros sapadores de Setúbal.

O cadáver foi encontrado por uma equipa de limpeza de matos. Estava numa vala, de barriga para baixo, com água a cobrir cerca de metade do corpo, que foi removida pela Cruz Vermelha e transportado para a morgue do hospital São Bernardo, em Setúbal.