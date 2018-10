Crianças sem aulas em Setúbal voltam para casa

Rogério Matos Hoje às 12:21 Facebook

Twitter

Os oito professores do ensino básico na EB Luísa Todi, em Setúbal, aderiram à greve e os 160 alunos do primeiro ao quarto ano ficaram sem aulas.

O mesmo aconteceu com o pré-escolar, mas não com os alunos do quinto ao nono ano, que têm aulas no mesmo recinto escolar.

Durante a manhã, muitos encarregados de educação juntavam-se ao portão para perceber se os seus filhos, ou netos, tinham aulas, e pelas 9 horas, muitos voltaram para para casa com os mais pequenos.

Francisco Silva, 45 anos, tem o seu filho no quinto ano e por estar de férias, pôde permanecer junto à escola para perceber se o levava ou não de volta para casa. O motorista de profissão reconhece as reivindicações dos professores, mas entende que há um excesso de greves. "Isto é quase uma anarquia", afirma. "Podia haver uma comunicação prévia aos pais para poderem, com antecedência, planear o dia sem aulas das crianças".

Neide Carvalho, mãe de uma menina no pré-escolar, também teve que voltar para casa. "Compreendo perfeitamente que os professores tenham que recorrer à greve para lutar pelos seus direitos", disse.

Os professores em Lisboa, Setúbal e Santarém estão em greve esta segunda-feira, no primeiro de quatro dias de protesto dividido por regiões. Na sexta-feira, há manifestação nacional em Lisboa.