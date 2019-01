Explosão de gás faz um ferido grave e mata dois cães em Setúbal

A.G. e R.M. Hoje às 21:56 Facebook

Um homem de 55 anos sofreu ferimentos graves na sequência de uma explosão de gás ocorrida sua habitação em Gâmbia, Setúbal, ao início da noite desta terça-feira.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, a vítima foi transportada para o Hospital de S. José, em Lisboa.

A explosão terá sido provocada pelo gás libertado por uma botija numa das divisões da habitação, não se tendo verificado nenhum incêndio após o rebentamento.

Além do ferido, a explosão provocou ainda a morte de dois cães de companhia do dono da casa, situada no Beco das Flores.

O alerta foi dado pelas 18.57 horas, tendo acorrido ao local os Sapadores de Setúbal, a GNR e o INEM, no total de 19 operacionais apoiados por sete viaturas.

De salientar que um socorrista do INEM, que se dirigia para este acidente de moto, colidiu com uma outra viatura, tendo também sofrido ferimentos graves.