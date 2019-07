Homem de 60 anos sofre ferimentos graves em atropelamento e fuga em Setúbal

Rogério Matos Hoje às 16:10 Facebook

Um homem com cerca de 60 anos, inspetor da Autoridade Tributária, foi ontem atropelado em Setúbal por um veículo de alta cilindrada, Ford Mustang de cor vermelha que depois de se colocou em fuga.

A vítima sofreu ferimentos graves e foi transportada para o Hospital de São Bernardo, onde permanece hoje no Serviço de Observação.

Ao que foi possível apurar, o inspetor da AT tinha saído do trabalho e estava a entrar no seu carro estacionado na Avenida José Mourinho quando o veículo de alta cilindrada abalroou três carros que estavam estacionados.

A força do embate fez com que o sexagenário ficasse entre dois dos veículos sinistrados, sofrendo ferimentos graves na omoplata, fémur, cabeça e costelas. O seu telemóvel ficou dobrado ao meio.

O atropelamento deu-se às 17.40 horas e os bombeiros voluntários de Setúbal, cujo quartel se encontra à frente do local do atropelamento, socorreram a vítima, que foi transportada inconsciente para o hospital.

Até às 16 horas desta quarta feira, o suspeito permanecia em fuga. À PSP chegaram já dados sobre a matrícula da viatura fornecidos por testemunhas do atropelamento.