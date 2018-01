Homem morreu após atropelamento na ponte Vasco da Gama

Hoje às 21:07 Facebook

Um homem de 44 anos morreu, este sábado, na sequência de um atropelamento por um veículo ligeiro de mercadorias, no tabuleiro da ponte Vasco da Gama, na zona de Alcochete (Setúbal), disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, o atropelamento ocorreu hoje de manhã, quando a vítima saiu do veículo ligeiro de mercadorias em que seguia, para o tabuleiro da ponte, devido a uma avaria na viatura.

O homem foi transportado em estado "muito grave" para o Hospital de São José, em Lisboa, onde veio a morrer, adiantou a fonte da Guarda Nacional Republicana.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta foi dado às 09:45, tendo o atropelamento ocorrido no sentido Alcochete-Lisboa.

Outras duas pessoas foram também assistidas no local do acidente, de acordo com o CDOS.

Foram mobilizados para o local, segundo o CDOS, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Alcochete e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do Barreiro, além da GNR.