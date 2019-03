Hospitais de São Bernardo e Outão estiveram sem limpeza no início da semana

Rogério Matos Hoje às 15:31 Facebook

Os dois hospitais de Setúbal estiveram sem serviço de limpeza em todos os serviços, exceto nos blocos operatórios, na segunda e terça feira, devido à greve dos trabalhadores que realizam esta função.

"A urgência do hospital de São Bernardo, devido à maior afluência, foi a mais afetada pela paralisação dos 90 trabalhadores da empresa Ambijardim 2", refere Vivalda Silva, coordenadora nacional do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas (STAD).

A sindicalista refere ao JN que "logo na segunda feira, primeiro dia de paralisação, as casas de banho ficaram imundas e os corredores completamente sujos, com a acumulação de lixo". Os trabalhadores regressaram esta quarta feira ao serviço. "Têm que agora realizar o trabalho de dois dias, mas ao que tudo indica, os serviços já se encontram limpos", avança a coordenadora do (STAD).

Os trabalhadores responsáveis pela limpeza de áreas comuns do Centro Hospitalar de Setúbal, exceto os blocos operatórios, avançaram com a paralisação devido à falta de pagamento da segurança social pela empresa desde outubro passado.

O sindicato pondera agora nova paralisação em abril para a realização de uma manifestação com todos os trabalhadores da empresa em Lisboa. A Ambijardim 2 possui, de acordo com Vivalda Silva, 490 trabalhadores, 90 dos quais no Centro Hospitalar de Setúbal e outros 400 na Refer, CP e Infraestruturas de Portugal, sendo que todos partilham o mesmo problema.