Hospital de São Bernardo terá nova unidade de internamento de curta duração

O Hospital de São Bernardo vai investir cerca de um milhão de euros numa Unidade de Internamento de Curta Duração com capacidade para 33 camas, acabando assim com parcerias firmadas com instituições privadas que visam o aluguer de camas.

O aval para a construção do novo espaço, situado junto às urgências, foi dado pela Secretária de Estado da Saúde, Rosa Valente de Matos.

De acordo com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal, esta nova unidade vem "minimizar as dificuldades em situações de atendimento urgente", bem como "melhorar a resposta do hospital, criando mais espaço tanto para os utentes como para os profissionais, que contarão com mais área para camas, gabinetes médicos e gabinetes de triagem".

No novo espaço será possível reforçar a vigilância e o acompanhamento clínico permanentes aos utentes provenientes dos outros serviços que necessitem de estabilização.