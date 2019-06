Idoso desaparecido em Azeitão desde domingo

Rogério Matos Hoje às 17:55 Facebook

Twitter

Partilhar

João Ribeiro Pereira Marinho, 73 anos, saiu na manhã de domingo para a habitual caminhada na vila de Azeitão e não mais foi visto. Atrasou-se nessa manhã a chegar ao ponto de encontro com o restante grupo e quando tentou reencontrar-se com os amigos, desapareceu.

João Marinho levou consigo uma bolsa de plástico com cartão de cidadão, cartão bancário e Lisboa Viva, mas não qualquer telemóvel. Sofre dum distúrbio na fala, que o impede de gritar ou falar muito alto, por possuir apenas uma corda vocal, e não lhe é conhecido qualquer distúrbio grave, conforme refere a filha, Sara Marinho, ao JN. "Tomava medicamentos para a depressão, mas na altura do desaparecimento, encontrava-se em bom estado anímico, sem nunca falhar com a medicação".

Sara começou a procurar pelo seu pai quando nesse domingo já se aproximava a hora de almoço, sardinhas assadas pelo próprio. "Antes de sair de casa para a caminhada, o meu pai deixou tudo preparado para o churrasco, ele próprio foi comprar as sardinhas no dia anterior", conta Sara. A mulher começou por contactar o primo do seu pai, um dos membros do grupo de caminhada, em cuja casa era o ponto de encontro do grupo. "O meu pai chegou à casa dele e perguntou pelo lado de fora à sua esposa para onde tinham ido, ela indicou no sentido do Minipreço e ele seguiu esse caminho".

Após horas de buscas e ida à GNR de Azeitão, onde Sara tentou perceber se o seu pai tinha sido vítima de qualquer acidente e deixou a fotografia de João, a mulher realizou queixa formal de desaparecimento. Desde aí que acompanha as buscas dos militares e as realiza por iniciativa própria.

"É impossível alguém desaparecer assim sem que ninguém tivesse visto", afirma a filha do desaparecido. Para este sábado, Sara está a planear nova busca nas zonas de mato em Azeitão. "Não tenho a perícia das autoridades e por isso vou passar por zonas onde já procurei, pode ser que tenha falhado alguma coisa".