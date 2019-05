Incêndio em talho causa um ferido em Setúbal

Rogério Matos Hoje às 20:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio deflagrou, esta tarde de terça-feira, num talho em Setúbal e provocou uma vítima com ferimentos leves, causados por queimaduras.

O alerta foi dado às 18.45 horas para o "Talho do Bairro", no Bairro Afonso Costa e a vítima foi transportada para o Hospital de São Bernardo.

Ao local acorreram os bombeiros sapadores de Setúbal que extinguiram as chamas.

O talho encontra-se no rés-do-chão dum prédio, mas não foi necessária a sua evacuação nem as chamas propagaram a habitações. A PSP também esteve no local.