Incêndio urbano faz dois desalojados em Setúbal

Um incêndio deflagrou este domingo de manhã numa habitação em Setúbal, obrigando à evacuação do prédio de dois andares.

Os dois moradores da fração atingida pelas chamas, na Rua Zófimo Ramos Luz, não puderam regressar ao interior e vão agora permanecer em casa de familiares, informou fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado às 8.35 horas e ao local acorreram sete veículos e 18 operacionais dos bombeiros sapadores de Setúbal, bem como da PSP e Setgás. De acordo com a mesma fonte, as chamas foram rapidamente extintas pelos bombeiros e não se propagaram a outras habitações.

As autoridades vão agora investigar as causas do incêndio.