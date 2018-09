Morre no hospital depois de ser resgatado no Sado

Rogério Matos Hoje às 12:45 Facebook

Um homem com cerca de 50 anos morreu na madrugada desta quarta-feira no Hospital de São Bernardo horas depois de ser resgatado no Rio Sado, junto ao Parque Urbano da Albarquel, Setúbal.

De acordo com fonte da Polícia Marítima de Setúbal, a vítima sofreu uma indisposição quando entrou na água pelas 18.30 horas de terça-feira, tendo os bombeiros conseguido reverter a paragem cardiorrespiratória.

O homem acabou por morrer no Hospital de São Bernardo horas depois. Ao local acorreram meios do INEM e Bombeiros Voluntários de Setúbal.