Uma mulher de 55 anos foi atropelada por um autocarro na passadeira junto ao "Pingo Doce" da Estrada dos Ciprestes, em Setúbal, esta terça-feira de manhã.

A mulher sofreu ferimentos considerados leves e foi transportada para o hospital de São Bernardo, em Setúbal.

De acordo com fonte do INEM, o atropelamento ocorreu cerca das 10 horas e ao local acorreram a ambulância e a mota de emergência médica do Centro do INEM de Setúbal, bem como a PSP.