Hoje às 16:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 64 anos sofreu, esta manhã de segunda-feira, ferimentos graves ao ser atropelada no momento em que atravessava uma passadeira na Avenida Bento Jesus Caraça, em Setúbal.

De acordo com fonte do INEM, o alerta foi dado às 11.33 horas e ao local acorreram a ambulância e a mota de emergência médica do INEM. A vítima foi transportada para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.