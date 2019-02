Parede cai sobre trabalhadores e faz dois feridos em Setúbal

Hoje às 12:44 Facebook

Uma parede caiu esta manhã sobre dois trabalhadores de uma obra de remodelação em Setúbal, provocando ferimentos em dois homens. Um ficou em estado grave e o outro sofreu ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado às 11.06 horas para o número 17 da Praceta Manuel Nunes de Almeida, onde decorriam obras no nono andar.

De acordo com a Proteção Civil, ao local acorreram bombeiros voluntários e sapadores de Setúbal, PSP e a ACT. No total estiveram empenhados 12 operacionais e cinco veículos. As vítimas foram transportadas para o Hospital de São Bernardo.