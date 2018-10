Polícia Marítima reforça defensas do navio-escola Sagres devido ao mau tempo

Rogério Matos Hoje às 16:27 Facebook

A Polícia Marítima reforçou as defensas do Infante Sagres, atracado em Setúbal, para minimizar os riscos de causar estragos no navio-escola, quando se prevê o agravamento do tempo e da agitação marítima para a costa portuguesa.

A passagem do furacão Leslie ao largo de Portugal, que colocou 13 distritos de Portugal em alerta vermelho, está a causar constrangimentos na "Semana do Mar", que decorre em Setúbal.

Prevendo chegadas de ventos fortes, que podem chegar aos 150 quilómetros por hora, e ondas que podem atingir os sete metros, a Polícia Marítima colocou mais defensas (boias que se colocam ao longo do casco) em torno do navio-escola Sagres, atracado em Setúbal no âmbito da "Semana do Mar".

As visitas, abertas ao público até às 23 horas, vão ser encurtadas para as 18 horas e foi cancelada a ida de autarcas a bordo. O Infante Sagres, que tinha previsto levantar âncora de Setúbal às 10 da manhã de domingo vai aguardar mar mais calmo antes de partir, em hora a definir.

O mau tempo motivou, ainda, o cancelamento do fogo-de-artifício, previsto para as 22 horas deste sábado.