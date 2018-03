Segurança contra ondas reforçada no Portinho da Arrábida

Rogério Matos Hoje às 20:11 Facebook

A forte agitação marítima provocou danos consideráveis no acesso pedonal a um dos restaurantes do Portinho da Arrábida, que vai permanecer fechado até reparação do acesso, e afetou muros de casas de segunda habitação no local.

De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para salvaguardar mais estragos durante a noite desta quinta-feira, uma vez que o próximo período de pico da preia-mar ocorrerá cerca das três horas da madrugada, foram já colocados seis sacos ("big bags") com areia na zona mais exposta aos efeitos da ondulação e efetuado o balizamento da zona afetada, para condicionamento do acesso ao público.

"Relativamente à reparação do muro afetado, nomeadamente da zona colocada a descoberto por ação do mar, a Agência Portuguesa do Ambiente, logo que esteja ultrapassado este episódio de forte agitação marítima, irá proceder à avaliação técnica da situação, com vista ao seu enquadramento financeiro e concretização", refere a APA.

A ocorrência no Portinho da Arrábida deu-se no período correspondente ao pico da preia-mar e potenciada pela direção e intensidade do vento e pela altura e período das ondas que atingiram este troço costeiro. Ainda de acordo com a mesma fonte, como principais consequências, para além do corte do acesso na zona afetada, registou-se a remoção da sua cobertura e exposição de condutas de redes de abastecimento de água e de eletricidade, sem qualquer dano estrutural, para além da acentuada fragilização do efeito de proteção que este muro pretende constituir.