Sete prédios sem água durante quatro horas por rutura de cano que danificou carro

Rogério Matos Hoje às 17:53 Facebook

Twitter

Mais de cinquenta famílias residentes nos sete prédios em redor da zona onde uma conduta de água rebentou e provocou danos numa viatura ficaram sem água durante mais de quatro horas, quinta-feira à noite.

Ao JN, a empresa Águas do Sado, concessionária do serviço público da água em Setúbal, referiu que "embora na fase inicial da intervenção a área afetada pela interrupção do abastecimento tivesse sido elevada, de imediato e após manobras, foi possível limitar a zona afetada a um total de 7 edifícios, cingindo o transtorno a 56 clientes".

O alerta foi dado às 18.20 horas, tendo o abastecimento de água sido restabelecido pelas 23 horas. A Águas do Sado explica ainda que "houve a necessidade de pedir a intervenção dos bombeiros sapadores para retirar uma viatura estacionada na zona da rotura, o que adiou o início dos trabalhos de reparação".