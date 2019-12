Jovem de 15 anos operado após dores no peito durante treino do V. Setúbal

Hoje às 15:17 Facebook

Um atleta de 15 anos do Vitória de Setúbal queixou-se de dores no peito no final do treino de quarta feira, no Estádio do Bonfim, e foi transportado de urgência para o Hospital de São Bernardo.

O clube sadino informa, esta quinta-feira, que o jovem Rafael Monteiro, da formação do Vitória de Setúbal, tinha "uma bola de ar nos pulmões, motivo que o levou a ser internado e, posteriormente, alvo de uma intervenção cirúrgica".

Através das redes sociais, o Vitória Futebol Clube avança que a cirurgia decorreu bem e de forma natural, estando o atleta já a recuperar, desejando-lhe ainda as rápidas melhoras.