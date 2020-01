Jovem espancado com violência por ex-namorado de amiga

Rogério Matos Hoje às 21:54 Facebook

Um jovem de 20 anos foi espancado com violência pelo ex namorado de uma rapariga, sua amiga, com quem conversava na noite desta quarta-feira em Azeitão, Setúbal.

O suspeito surpreendeu os dois e movido por ciúmes, atacou a vítima. A violência do ataque foi tal que o jovem sofreu uma fratura no nariz, dentes partidos e vários hematomas.

Foi socorrido pelos bombeiros e assistido no Hospital de São Bernardo, onde deu entrada às 21.30 horas. Ao que o JN apurou, a vítima deve apresentar queixa contra o agressor.

A rapariga com quem o jovem estava também deve apresenta queixa por violência doméstica, uma vez que durante a relação com o suspeito, terá sofrido agressões.