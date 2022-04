Comerciantes do "shopping" do Bonfim querem travar encerramento do espaço com providência cautelar agora analisada pela juíza.

Os comerciantes do Centro Comercial do Bonfim deixaram de pernoitar no espaço porque começou esta quinta-feira o julgamento da providência cautelar para tentar travar o encerramento do espaço. À entrada, António Gorrão, lojista que que ia testemunhar perante a juíza, confessou que, "enquanto comerciantes, fazemos isto por nós e pelos nossos clientes".