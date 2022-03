Lojistas de Setúbal resistem em centro comercial à espera de tribunal

Três meses depois de terem sido notificados para sair, comerciantes continuam a dormir no shopping do Bonfim, em Setúbal.

Os lojistas do Centro Comercial do Bonfim, em Setúbal, estão desde o início do ano a pernoitar no espaço até que haja decisão judicial sobre a forma "desumana" como foram notificados para sair. Volvidos três meses, os comerciantes dizem-se "cansados da incerteza", mas não arredam pé até decisão do tribunal. Sandra Valente, no centro de cópias Bonfim, afirma que os lojistas estão "firmes e unidos". "Sabemos que os tribunais demoram sempre tempo, mas temos que lutar pelos nossos direitos", frisa.

Os lojistas foram notificados no início de dezembro para desocuparem as lojas no espaço de um mês, mas não o fizeram. A Célebres Assuntos, empresa gestora do espaço, alegou que os proprietários do centro comercial cessaram o contrato de arrendamento e, por isso, não podia renovar os de subarrendamento.